В Харькове планируют построить подземный город со школами и торговыми центрами за 225 млн евро

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что проект планируется построить в центральной части города, а вход в него будет сразу с подземной станции метро.

В Харькове может появиться подземный город площадью 236 тысяч км2. По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, город ищет инвесторов для строительства безопасного места под землей. Предварительно нужно 225 млн евро.

"Там будут построены школа, медицинские учреждения, паркинги, коворкинг и торговые центры. Это очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", – сообщил Терехов.

Подземный центр планируется построить в центральной части города. Войти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Напомним, что в Харькове была построена первая подземная школа.

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