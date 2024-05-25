Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 26 мая

Какая погода будет в столице в воскресенье.

В воскресенье, 26 мая, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы. Речь идет о крайнем западе, юго-восточной части, Николаевской и Кировоградской областях. В других осадках не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14 °; днем 22-27°, на юго-востоке 18-23°.

26 мая в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве 26 мая самая высокая температура днем была 32,7 ° в 2007 г., самая низкая ночью 2,7 ° в 1944 г.

В понедельник, 27 мая, в южной части и местами в центральных областях Украины кратковременные дожди, грозы; на остальных территориях без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем 23-28 °, в южной части, в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе 20-25 °.

В Киеве без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

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