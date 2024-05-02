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В Украине строят подземные школы в ряде областей – где появятся

14:53, 2 мая 2024
К строительству подземных школ присоединилась и Литва – к концу года планируют построить такие заведения в шести регионах.
В Украине строят подземные школы в ряде областей – где появятся
Источник фото: twitter.com/mayorterekhov
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Первые подземные школы начали строить в Харькове. По словам городского головы города Игоря Терехова, такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз. Первую подземную школу завершили стоить в Индустриальном районе Харькова в апреле.

Теперь таких школ будет побольше и в других регионах Украины, прежде всего близких к линии фронта или российской границы.

Так, в Запорожье планируют открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут появиться в городе до 1 сентября. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Первые три подземные школы должны появиться в Запорожье, две в Запорожском районе. Там будут учиться дети из нескольких районов областного центра и населенных пунктов области.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что к проекту присоединилась и Литва, которая планирует построить в Украине школы-укрытия до конца года. Об этом заявил руководитель подразделения «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскис.

«Сейчас занимаемся крупным проектом в Николаевской области и других регионах, которые недалеко от фронта и постоянно находятся под обстрелами. Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться в качестве многофункциональных помещений (спортивных, развлекательных и т.п.)», - рассказал Жарновскис.

По его словам, речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это Николаевская, Одесская, Запорожская, Сумская, Черниговская области, а также еще один объект, сейчас решается, где именно.

«В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ковидные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы. Представьте себе, есть четырехклассники которые физически вообще не были в школе. Нормальной школе, а не онлайн», - подчеркнул он и добавил, что именно поэтому возникла такая идея.

Как отмечается, среди прочего, условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать, на всякий случай, и антирадиационную защиту.

Артурас Жарновскис выразил надежду на то, что строительство смогут закончить уже в этом году.

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