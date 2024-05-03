В Киевской области отремонтировали школу с убытком более 650 тысяч гривен

Руководитель частного предприятия лично составлял официальные документы, в которые вносил недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который присвоил средства во время капитального ремонта школы.

Как сообщила полиция Киевской области, в 2021 году руководитель частного предприятия заключил договор с поселковым советом по проведению капитального ремонта и термомодернизации учебного заведения в Немешаево. Однако указанные работы подрядчик выполнил не в полном объеме, подделал официальные акты выполненных работ, а часть полученных незаконным путем бюджетных средств перевел на корпоративные счета ряда компаний.

Правоохранители установили, что фигурант 60-летний житель Киевщины лично составлял официальные документы, в которые вносил недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

В результате подозреваемый безосновательно получил на счета своего общества более 650 тысяч гривен бюджетных средств, с частью которых провел финансовые операции.

По фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом, составления заведомо ложных официальных документов и приобретения имущества, в том числе осуществления финансовой операции, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, ему сообщили о подозрении.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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