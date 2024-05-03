Во Львовской области организованная группа завладела бюджетными средствами во время капитального ремонта стадиона

Злоумышленникам было безосновательно перечислено почти 2 млн. грн.

Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы, которые завладели бюджетными средствами при капитальном ремонте стадиона «Сокол», который находится в городе Стрый.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в июне 2021 года по результатам тендера между обществом и Управлением образования Стрыйского городского совета был заключен договор о выполнении работ на вышеуказанном объекте.

По результатам выполненных работ подрядчик внес ложные сведения в акты выполненных работ и справки об их стоимости. В частности, были завышены их объем и стоимость.

После согласования документов органом местного самоуправления было безосновательно перечислено почти 2 млн грн субъекту хозяйствования.

В прокуратуре добавляют, что уже был заявлен иск о возмещении нанесенного ущерба.

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