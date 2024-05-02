На левобережье Херсонщины оккупанты принудительно выселяют жителей нескольких населенных пунктов, — Центр нацсопротивления

Как сообщается, людей вывозят на отобранных у школ и предприятий автобусах.

На временно оккупированном левобережье Херсонской области захватчики выселяют жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты вывозят людей на отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Их временно размещают в населенных пунктах Херсонской области и Крыма.

Помещения переполнены и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать их до переезда в рф, а мужчин побуждать к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в армию рф.

"Населению запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешающие только ручную кладь. Таким образом оккупанты увольняют дома и квартиры для размещения российских военных, работников псевдоадминистраций и россиян, желающих переехать в населенные пункты", — сообщили в Центре нацсопротивления.

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