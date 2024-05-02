На лівобережжі Херсонщини окупанти примусово виселяють жителів кількох населенних пунктів, — Центр нацспротиву

Як повідомляється, людей вивозять на відібраних зі шкіл та підприємств автобусах.

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області загарбники примусово виселяють жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти вивозять людей на відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Їх тимчасово розміщують у населених пунктах Херсонської області та у Криму.

Приміщення переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду в росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав армії рф.

"Населенню забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти звільняють домівки та квартири для розміщення російських військових, працівників псевдоадміністрацій та росіян, які бажають переїхати у населені пункти", — повідомили у Центрі нацспротиву.

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