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У США поліцейські застрелили учня, який прийшов до школи зі зброєю

17:15, 2 травня 2024
Поки триває розслідування, представники влади не розголошують дані про учня, тип вогнепальної зброї, яку він приніс із собою, та про те, чи стріляли у працівників поліції.
У США поліцейські застрелили учня, який прийшов до школи зі зброєю
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У американському штаті Вісконсин поліція застрелила учня місцевої середньої школи, який, за словами офіційних осіб, мав при собі зброю. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в цілях безпеки правоохоронці були змушені перекрити весь район. Інших постраждалих та загиблих немає.

Поки триває розслідування, представники влади не розголошують дані про учня, тип вогнепальної зброї, яку він приніс із собою, та про те, чи стріляли у працівників поліції. Відомо лише, що хлопець не досяг повноліття.

«Такий інцидент – це жах для батьків. Надійшло повідомлення, що хтось з’явився із зброєю у школі. І правоохоронці відреагували. Це – небезпечна ситуація», – зазначив генеральний прокурор штату Джош Каул.

Середня школа, де сталася стрілянина, буде відкрита і слугуватиме центром для персоналу та учнів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку.

«Ми готові засукати рукави і працювати пліч-о-пліч з нашими чудовими правоохоронцями і службами швидкого реагування», – заявив Стів Салерно, який відповідає за утримання будівлі чи місця в належному стані.

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