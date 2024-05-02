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В США полицейские застрелили ученика, пришедшего в школу с оружием

17:15, 2 мая 2024
Пока продолжается расследование, представители власти не разглашают данные об ученике, типе огнестрельного оружия, которое он принес с собой, и о том, стреляли ли в работников полиции.
В США полицейские застрелили ученика, пришедшего в школу с оружием
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В американском штате Висконсин полиция застрелила ученика местной средней школы, который, по словам официальных лиц, имел при себе оружие. Об этом сообщает The Guardian.

В целях безопасности полицейские были вынуждены перекрыть весь район. Других пострадавших и погибших нет.

Пока продолжается расследование, представители власти не разглашают данные об ученике, типе огнестрельного оружия, которое он принес с собой, и о том, стреляли ли в работников полиции. Известно лишь, что молодой человек не достиг совершеннолетия.

«Такой инцидент – это ужас для родителей. Поступило сообщение, что кто-то появился с оружием в школе. И правоохранители отреагировали. Это – опасная ситуация», – отметил генеральный прокурор штата Джош Каул.

Средняя школа, где произошла стрельба, будет открыта и служит центром для персонала и учеников, где они смогут получить необходимую помощь и поддержку.

«Мы готовы засучить рукава и работать бок о бок с нашими замечательными правоохранителями и службами быстрого реагирования», – заявил Стив Салерно, отвечающий за содержание здания или места в надлежащем состоянии.

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