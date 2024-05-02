В США полицейские застрелили ученика, пришедшего в школу с оружием

Пока продолжается расследование, представители власти не разглашают данные об ученике, типе огнестрельного оружия, которое он принес с собой, и о том, стреляли ли в работников полиции.

В американском штате Висконсин полиция застрелила ученика местной средней школы, который, по словам официальных лиц, имел при себе оружие. Об этом сообщает The Guardian.

В целях безопасности полицейские были вынуждены перекрыть весь район. Других пострадавших и погибших нет.

Пока продолжается расследование, представители власти не разглашают данные об ученике, типе огнестрельного оружия, которое он принес с собой, и о том, стреляли ли в работников полиции. Известно лишь, что молодой человек не достиг совершеннолетия.

«Такой инцидент – это ужас для родителей. Поступило сообщение, что кто-то появился с оружием в школе. И правоохранители отреагировали. Это – опасная ситуация», – отметил генеральный прокурор штата Джош Каул.

Средняя школа, где произошла стрельба, будет открыта и служит центром для персонала и учеников, где они смогут получить необходимую помощь и поддержку.

«Мы готовы засучить рукава и работать бок о бок с нашими замечательными правоохранителями и службами быстрого реагирования», – заявил Стив Салерно, отвечающий за содержание здания или места в надлежащем состоянии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.