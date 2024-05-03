На Львівщині організована група заволоділа бюджетними коштами під час капітального ремонту стадіону

Зловмисникам було безпідставно перераховано майже 2 млн грн.

На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи, які заволоділи бюджетними коштами при капітальному ремонті стадіону «Сокіл», що знаходиться у місті Стрий.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, в червні 2021 року, за результатами тендеру, між товариством та Управлінням освіти Стрийської міської ради було укладено договір про виконання робіт на вищевказаному об’єкті.

За результатами виконаних робіт, підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт та довідок про їх вартість. Зокрема було завищено їх обсяг та вартість.

Після погодження документів органом місцевого самоврядування було безпідставно перераховано майже 2 млн грн суб’єкту господарювання.

У прокуратурі додають, що вже було заявлено позов про відшкодування завданих збитків.

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