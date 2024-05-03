На Київщині відремонтували школу зі збитками понад 650 тисяч гривень

Керівник приватного підприємства особисто складав офіційні документи, до яких вносив недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру підряднику, який привласнив кошти під час капітального ремонту школи.

Як повідомила поліція Київської області, у 2021 році керівник приватного підприємства уклав договір із селищною радою щодо проведення капітального ремонту та термомодернізації навчального закладу в Немішаєвому. Однак вказані роботи підрядник виконав не в повному обсязі, підробив офіційні акти виконаних робіт, а частину отриманих незаконним шляхом бюджетних коштів перевів на корпоративні рахунки низки компаній.

Правоохоронці встановили, що фігурант 60-річний мешканець Київщини особисто складав офіційні документи, до яких вносив недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

Внаслідок цього, підозрюваний безпідставно отримав на рахунки свого товариства понад 650 тисяч гривень бюджетних коштів, з частиною яких провів фінансові операції.

За фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою, складання завідомо неправдивих офіційних документів та набуття майна, у тому числі здійснення фінансової операції, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом йому повідомили про підозру.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.