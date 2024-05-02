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В Україні будують підземні школи у низці областей – де з’являться

14:53, 2 травня 2024
До будівництва підземних шкіл долучилася і Литва – до кінця року планують побудувати такі заклади у шести регіонах.
В Україні будують підземні школи у низці областей – де з’являться
Джерело фото: twitter.com/mayorterekhov
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Перші підземні школи почали будувати у Харкові. За словами міського голови міста Ігоря Терехова, таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз. Першу підземну школу завершили будувати в Індустріальному районі Харкова у квітні.

Тепер таких шкіл більшатиме і в інших регіонах України, передусім тих, що близько до лінії фронту чи російського кордону.

Так, у Запоріжжі планують відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть з'явитись у місті вже до 1 вересня. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Перші три підземні школи мають з’явитися у Запоріжжі, дві — в Запорізькому районі. Там навчатимуться діти одразу з кількох районів обласного центру і населених пунктів області.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що до проєкту доєдналася і Литва, яка планує побудувати в Україні школи-укриття до кінця року. Про це заявив керівник підрозділу «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскіс.

«Наразі займаємось великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно знаходяться під обстрілами. Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні тощо)», - розповів Жарновскіс.

За його словами, ідеться про конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області, а також ще один об'єкт, наразі вирішується, де саме.  

«У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн», - наголосив він та додав, що саме тому виникла така ідея.

Як зазначається, серед іншого, безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист.

Артурас Жарновскіс висловив сподівання, що будівництво зможуть закінчити вже цього року.

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