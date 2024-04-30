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Литва планує побудувати в шести регіонах України школи-укриття до кінця року

22:54, 30 квітня 2024
Укриття у мирний час зможуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні).
Литва планує побудувати в шести регіонах України школи-укриття до кінця року
Джерело фото: Укрінформ
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Литва планує побудувати в Україні школи-укриття до кінця року. Про це заявив керівник підрозділу «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскіс в інтерв'ю «Укрінформ».

«Наразі займаємось великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно знаходяться під обстрілами. Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні тощо)», - розповів Жарновскіс.

За його словами, ідеться про конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області, а також ще один об'єкт, наразі вирішується, де саме.  

«У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн», - наголосив він та додав, що саме тому виникла така ідея.

Як зазначається, серед іншого, безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист.

Артурас Жарновскіс висловив сподівання, що будівництво зможуть закінчити вже цього року.

«Co-create Future of Ukraine» – спеціальний підрозділ, який опікується литовськими програмами допомоги Україні у відбудові, створений в Литві, у складі Центрального агентства управління проєктами.

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