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Кабмін передав Держспецзв’язку 15,5 млрд грн для закупівлі спеціальної техніки та обладнання

17:55, 30 квітня 2024
Кабмін вирішив спрямувати залишок коштів у сумі майже 15,5 млрд грн, що утворився на початок року, до Держспецзв’язку.
Кабмін передав Держспецзв’язку 15,5 млрд грн для закупівлі спеціальної техніки та обладнання
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Кабмін під час засідання 30 квітня вирішив передати Держспецзв’язку майже 15 млрд грн з бюджету.

Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, до Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації спрямовано утворений на 1 січня 2024 року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 15 млрд. 475 млн. 159,91 тис. грн.

Джерелом формування цих коштів були доходи державного бюджету, визначені пунктом 60 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Кошти передані на бюджетну програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням» для здійснення у 2024 році заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти підуть на закупівлю дронів.

«Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони», — зауважив очільник Уряду.

Він додав, що це додатковий ресурс до вже виділених цього року 43,3 млрд грн на безпілотники.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства пойдут на закупку дронов.

«Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны», — отметил глава правительства.

Он добавил, что это дополнительный ресурс к уже выделенным в этом году 43,3 млрд. грн. на беспилотники.

Автор: Наталя Мамченко

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