Яка відповідальність чекає на водія за користування фальшивим водійським

Водіїв же, які використовують завідомо підроблені документи, також чекає покарання.

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Не дивлячись на те, що підроблені посвідчення водія зовні схожі на оригінали, їх все ж немає у державних реєстрах і вони не відображаються у застосунку Дія чи в Кабінеті водія. На цьому наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначають у МВС, зловмисники створюють сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих посвідчень водія. Або ж — фішингові ресурси. У такий спосіб вони отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші людей.

За підробку документів передбачені штрафи або ж пробаційний нагляд, обмеження чи навіть позбавлення волі. Це визначає санкція статті 358 Кримінального кодексу України.

Водіїв же, які використовують завідомо підроблені документи, чекає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

Єдиний законний спосіб отримати чинне посвідчення водія — самостійно пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС.

Державний сервіс завжди має домен «gov.ua». Перевірити свій документ можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що чоловік замовив посвідчення водія і не розумів, чому його немає у Дії, допоки не звернувся до сервісного центру МВС.

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