Какая ответственность ждет водителя за использование фальшивого водительского

Водителей же, которые используют заведомо поддельные документы, также ожидает наказание.

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Несмотря на то, что поддельные удостоверения водителя внешне похожи на оригиналы, их все же нет в государственных реестрах и они не отражаются в приложении Дія или в Кабинете водителя. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Как отмечают в МВД, злоумышленники создают сайты, где предлагают свои услуги по продаже фальшивых удостоверений водителя. Или же – фишинговые ресурсы. Таким образом они получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги людям.

За подделку документов предусмотрены штрафы или же пробационный надзор, ограничение или даже лишение свободы. Это определяет санкция статьи 358 Уголовного кодекса.

Водителей же, которые используют заведомо поддельные документы, ожидает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или пробационный надзор на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Единственный законный способ получить действующее удостоверение водителя — самостоятельно пройти процедуру получения услуги в сервисном центре МВД.

Государственный сервис всегда имеет домен «gov.ua». Проверить свой документ можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Ранее мы писали, что мужчина заказал удостоверение водителя и не понимал, почему его нет в Дії, пока не обратился в сервисный центр МВД.

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