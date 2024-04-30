Расположены в нацпарке: в Ровенской области вернули общине два земельных участка стоимостью более 6 млн

Общине вернули земли прибрежной полосы озера Омыт, незаконно переданные в частную собственность.

Заречненский районный суд вернул в собственность общины в Ровенской области два земельных участка в прибрежной полосе озера Омыт, стоимостью более 6,3 млн грн. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, двум жителям Заречного, согласно решению ГУ Госгеокадастра в Ровенской области, предоставлено в частную собственность 0,19 га земли. Они были предоставлены за счет земель государственной собственности для индивидуального садоводства на территории Локницкого сельского совета.

Впрочем, прокурорами установлено, что предоставленные участки относятся к землям водного фонда и расположены в пределах прибрежной защитной полосы озера Омит, входящего в Нобельский национальный природный парк.

А такие земли по закону не могут передаваться в частную собственность, поскольку прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности.

Это и послужило основанием для обращения прокуратуры в суд. После вступления решения законной силы прокуроры будут контролировать исполнение, чтобы земли прибрежной полосы принадлежали общине, а не частным лицам.

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