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Розташовані у нацпарку: на Рівненщині повернули громаді дві земельні ділянки вартістю понад 6 млн

23:15, 30 квітня 2024
Громаді повернули землі прибережної смуги озера Омит, незаконно передані у приватну власність.
Розташовані у нацпарку: на Рівненщині повернули громаді дві земельні ділянки вартістю понад 6 млн
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Зарічненський районний суд повернув у власність громади на Рівненщині дві земельні ділянки у прибережній смузі озера Омит, вартістю понад 6,3 млн грн. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, двом жителям Зарічного, згідно з рішенням ГУ Держгеокадастру у Рівненській області, надано у приватну власність 0,19 га землі. Вони були надані за рахунок земель державної власності для індивідуального садівництва на території Локницької сільської ради.

Втім, прокурорами встановлено, що надані ділянки належать до земель водного фонду і розташовані у межах прибережної захисної смуги озера Омит, яке входить до Нобельського національного природного парку.

А такі землі в силу закону не можуть передаватися у приватну власність, оскільки прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду. Після набрання рішеннями законної сили прокурори контролюватимуть виконання, щоб землі прибережної смуги належали громаді, а не приватним особам.

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