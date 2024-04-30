На одній із вулиць у Святошинському районі із 1 травня обмежать рух транспорту

Рух транспорту на вулиці Бетховена буде обмежений.

Джерело фото: freepik.com

З вівторка, 1 травня, буде обмежений рух транспорту на вул. Бетховена у Святошинському районі. Про це попереджає Київська міська державна адміністрація.

Обмеження пов’язане із початком поточного ремонту дорожнього покриття вулиці та діятиме на ділянці від вул. Мельниченка до вул. Жмеринської.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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