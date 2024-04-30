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Із Болгарії екстрадували українця, який керував угрупованням з переправлення чоловіків за кордон

21:10, 30 квітня 2024
У Болгарії затримали організатора злочинного угруповання з незаконної міграції через кордон України.
Із Болгарії екстрадували українця, який керував угрупованням з переправлення чоловіків за кордон
Джерело фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Мешканця Запорізької області, підозрюваного у керівництві міжрегіональною злочинною організацією, що незаконно переправляла військовозобов'язаних чоловіків через кордон України, екстрадували з Болгарії до України. Про це повідомили з Кіровоградської обласної прокуратури.

Угруповання, яке включало в себе 8 осіб, здійснювало переправлення військовозобов'язаних за кордон за допомогою підроблених документів. Кожен чоловік платив за таку "послугу" від 2,5 до 6,5 тисяч доларів США. Протягом майже місяця угруповання здійснило близько 40 незаконних перетинів кордону, від чого отримало майже 9 мільйонів гривень.

Головному організатору злочинної схеми інкримінують вчинення ряду злочинів, включаючи статті про незаконний перетин кордону та підробку офіційних документів. Підозрюваний переховувався за межами країни, але тепер перебуває під вартою.

Ще шість учасників групи чекає судового розгляду, за їхніми діями може бути призначено до 12 років ув'язнення.

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