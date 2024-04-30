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Из Болгарии экстрадировали украинца, который руководил группировкой по переправке мужчин за границу

21:10, 30 апреля 2024
В Болгарии задержали организатора преступной группировки по незаконной миграции через границу Украины.
Из Болгарии экстрадировали украинца, который руководил группировкой по переправке мужчин за границу
Источник фото: Кировоградская областная прокуратура
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Жителя Запорожской области, подозреваемого в руководстве межрегиональной преступной организацией, которая незаконно переправляла военнообязанных мужчин через границу Украины, экстрадировали из Болгарии в Украину. Об этом сообщили из Кировоградской областной прокуратуры.

Группировка, которая включала в себя 8 человек, осуществляла переправку военнообязанных за границу с помощью поддельных документов. Каждый человек платил за такую "услугу" от 2,5 до 6,5 тысяч долларов США. В течение почти месяца группировка осуществила около 40 незаконных пересечений границы, от чего получила почти 9 миллионов гривен.

Главному организатору преступной схемы инкриминируют совершение ряда преступлений, включая статьи о незаконном пересечении границы и подделку официальных документов. Подозреваемый скрывался за пределами страны, но теперь находится под стражей.

Еще шесть участников группы ждет судебного разбирательства, по их действиям может быть назначено до 12 лет заключения.

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