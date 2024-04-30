Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В парке Киото в Киеве открыли обновленный сад камней, фото

22:00, 30 апреля 2024
Этот парк известен самой большой в Европе аллеей сакур.
В парке Киото в Киеве открыли обновленный сад камней, фото
Источник фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице в парке Киото открылся обновленный сад камней. Участие в открытии принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Как пишут в КГГА, инициатором проекта стало Посольство Японии в Украине. Парк Киото знают не только в Киеве, но и во многих странах. Потому что здесь высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур.

«Цветение цветов сакуры в парке Киото символизирует дружбу между нашими народами. Очень важно, что между нами есть эта историческая и культурная связь. Мы и дальше будем укреплять нашу дружбу и помогать друг другу. Желаю скорейшей Победы украинскому народу!» – отметил Мацуда Кунинори.

Источник фото: КГГА 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд отменил постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности за несообщение в 7-дневный срок ТЦК об изменении персональных данных – детали

К мужчине домой прибыли представители ТЦК с просьбой предоставить документы относительно его семейного положения, он лично предоставил в ТЦК все необходимые документы, но у него их отказались принимать, дали направление на прохождение ВЛК и составили протокол – что решил апелляционный админсуд.

При решении вопроса о возможности адвоката иностранного государства удостоверять документы в качестве нотариуса следует руководствоваться законом о международном частном праве – позиция суда

Частноправовые отношения, возникшие между адвокатом и клиентом, дополнительно связаны с правопорядком, установленным в государстве Израиль – позиция суда относительно возможности адвоката удостоверять документы в качестве нотариуса.

Определение следственного судьи об аресте имущества автоматически прекращает свое действие в случае закрытия уголовного производства постановлением следователя или прокурора – ВС

Определение суда, вынесенное из ч. 9 в. 100 УПК после закрытия уголовного производства следователем или прокурором, которым решен вопрос о судьбе доказательств и документов, может быть обжалована как в апелляционном, так и в кассационном порядке – ОП КУС ВС.

Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду