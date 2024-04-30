В парке Киото в Киеве открыли обновленный сад камней, фото

Этот парк известен самой большой в Европе аллеей сакур.

Источник фото: КГГА

В столице в парке Киото открылся обновленный сад камней. Участие в открытии принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Как пишут в КГГА, инициатором проекта стало Посольство Японии в Украине. Парк Киото знают не только в Киеве, но и во многих странах. Потому что здесь высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур.

«Цветение цветов сакуры в парке Киото символизирует дружбу между нашими народами. Очень важно, что между нами есть эта историческая и культурная связь. Мы и дальше будем укреплять нашу дружбу и помогать друг другу. Желаю скорейшей Победы украинскому народу!» – отметил Мацуда Кунинори.

Источник фото: КГГА

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