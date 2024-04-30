В Польше готовят подразделения из мужчин-украинцев для отправки на фронт, - депутат

Как сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, новые подразделения формируют из мужчин, уехавших за границу, но желающих защищать Украину.

Депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, что в Польше есть украинские мужчины, которые хотели бы стать на защиту Украины, но для этого им нужно пройти соответствующую подготовку. Кто-то имеет военный опыт, а кто-то нет, но желает его получить, в частности в Польше.

Таким образом, по словам депутата, уже готовятся подразделения, которые приедут в Украину.

По словам Камельчука, даже есть мужчины из религиозных общин, которые тоже выразили желание воевать, но после учений.

"Среди украинских мужчин, которые находятся за границей, есть желающие служить. Такие мужчины хотели бы пройти обучение в хороших условиях за рубежом. Я знаю, что это уже происходит по инициативе руководства морпехов, которые готовят в Польше небольшие подразделения. Речь идет не о тысячах, но уже о сотнях", - сказал нардеп в эфире Новости.LIVE.

Напомним, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

Ранее Глава Минобороны Литвы заявил, что страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Добавим, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Еще мы писали, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие – нет.

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