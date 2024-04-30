Практика судов
  1. В Украине

В Польше готовят подразделения из мужчин-украинцев для отправки на фронт, - депутат

17:35, 30 апреля 2024
Как сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, новые подразделения формируют из мужчин, уехавших за границу, но желающих защищать Украину.
В Польше готовят подразделения из мужчин-украинцев для отправки на фронт, - депутат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, что в Польше есть украинские мужчины, которые хотели бы стать на защиту Украины, но для этого им нужно пройти соответствующую подготовку. Кто-то имеет военный опыт, а кто-то нет, но желает его получить, в частности в Польше.

Таким образом, по словам депутата, уже готовятся подразделения, которые приедут в Украину.

По словам Камельчука, даже есть мужчины из религиозных общин, которые тоже выразили желание воевать, но после учений.

"Среди украинских мужчин, которые находятся за границей, есть желающие служить. Такие мужчины хотели бы пройти обучение в хороших условиях за рубежом. Я знаю, что это уже происходит по инициативе руководства морпехов, которые готовят в Польше небольшие подразделения. Речь идет не о тысячах, но уже о сотнях", - сказал нардеп в эфире Новости.LIVE.

Напомним, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа. 

«Судебно-юридическая газета» писала, что в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

Ранее Глава Минобороны Литвы заявил, что страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Добавим, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Еще мы писали, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие – нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не менее 7100 грн: Кабмин повысил минимальные размеры должностных окладов в органах местного самоуправления

С этой целью внесены изменения в постановление Правительства об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Кабмин передал Госспецсвязи 15,5 млрд грн для закупки специальной техники и оборудования

Кабмин решил направить остаток средств на сумму почти 15,5 млрд грн, образовавшийся на начало года, в Госспецсвязь.

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ

30 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции Право ТВ по теме «Развод во время войны. Что следует знать о превентивных брачных мерах? Как выгодно разделить имущество и оформить алименты? Каких ошибок следует избегать?»

Протокол составлять не будут – Верховная Рада собирается уточнить процедуру привлечения к ответственности за нарушение военного учета

ТЦК не будет составлять протоколы за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки надлежаще уведомленного лица – Верховная Рада рассмотрит изменения.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду