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У Польщі готують підрозділи із чоловіків-українців для відправки на фронт, — депутат

17:35, 30 квітня 2024
Як повідомив депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук, нові підрозділи формують з чоловіків, які виїхали за кордон, але бажають захищати Україну.
У Польщі готують підрозділи із чоловіків-українців для відправки на фронт, — депутат
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Депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук розповів, що у Польщі є українські чоловіки, які хотіли би стати на захист України, але для цього їм потрібно пройти відповідну підготовку. Хтось має військовий досвід, а хтось - ні, але бажає його отримати, зокрема в Польщі.

Таким чином, за словами депутата, вже готуються підрозділи, які приїдуть в Україну. 

За словами Камельчука, навіть є чоловіки з религійних громад, які теж висловили бажання воювати, але після навчань. 

"Серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном є бажаючі служити. Такі чоловіки хотіли б пройти навчання у добрих умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається з ініціативи керівництва морпіхів, які готують у Польщі невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні", - сказав нардеп в ефірі Новини.LIVE.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

«Судово-юридична газета» писала, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

Голова Міноборони Литви заявив, що країна може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

Ще ми писали про те, які країни ЄС дозволять українським чоловіками призовного віку залишитись, а які – ні.

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