На одной из улиц в Святошинском районе с 1 мая ограничат движение транспорта

Со вторника, 1 мая, будет ограничено движение транспорта на ул. Бетховена в Святошинском районе. Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.
Ограничение связано с началом текущего ремонта дорожного покрытия и будет действовать на участке от ул. Мельниченко до ул. Жмеринской.
Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, что в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 15 июня частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.
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