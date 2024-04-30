На одной из улиц в Святошинском районе с 1 мая ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улице Бетховена будет ограничено.

Источник фото: freepik.com

Со вторника, 1 мая, будет ограничено движение транспорта на ул. Бетховена в Святошинском районе. Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

Ограничение связано с началом текущего ремонта дорожного покрытия и будет действовать на участке от ул. Мельниченко до ул. Жмеринской.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, что в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 15 июня частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

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