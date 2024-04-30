Кабмин передал Госспецсвязи 15,5 млрд грн для закупки специальной техники и оборудования

Кабмин решил направить остаток средств на сумму почти 15,5 млрд грн, образовавшийся на начало года, в Госспецсвязь.

Кабмин во время заседания 30 апреля решил передать Госспецсвязи около 15 млрд грн из бюджета.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, в Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации направлен образовавшийся на 1 января 2024 года остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 15 млрд. 475 млн. 159,91 тыс. грн.

Источником формирования этих средств были доходы государственного бюджета, определенные пунктом 60 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины.

Средства переданы на бюджетную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению специальной техникой и оборудованием» для осуществления в 2024 году мероприятий по закупке специальной техники и оборудования.

Автор: Наталя Мамченко

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