Практика судов
  1. В Украине

Литва планирует построить в шести регионах Украины школы-укрытия до конца года

22:54, 30 апреля 2024
Укрытия в мирное время смогут использоваться в качестве многофункциональных помещений (спортивных, развлекательных).
Литва планирует построить в шести регионах Украины школы-укрытия до конца года
Источник фото: Укринформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литва планирует построить в Украине школы-укрытия до конца года. Об этом заявил руководитель подразделения «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскис в интервью «Укринформ».

«Сейчас занимаемся крупным проектом в Николаевской области и других регионах, которые недалеко от фронта и постоянно находятся под обстрелами. Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться в качестве многофункциональных помещений (спортивных, развлекательных и т.п.)», - рассказал Жарновскис.

По его словам, речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это Николаевская, Одесская, Запорожская, Сумская, Черниговская области, а также еще один объект, сейчас решается, где именно.

«В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ковидные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы. Представьте себе, есть четырехклассники которые физически вообще не были в школе. Нормальной школе, а не онлайн», - подчеркнул он и добавил, что именно поэтому возникла такая идея.

Как отмечается, среди прочего, условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать, на всякий случай, и антирадиационную защиту.

Артурас Жарновскис выразил надежду на то, что строительство смогут закончить уже в этом году.

«Co-create Future of Ukraine» – специальное подразделение, которое занимается литовскими программами помощи Украине в восстановлении, созданное в Литве, в составе Центрального агентства управления проектами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Не менее 7100 грн: Кабмин повысил минимальные размеры должностных окладов в органах местного самоуправления

С этой целью внесены изменения в постановление Правительства об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Кабмин передал Госспецсвязи 15,5 млрд грн для закупки специальной техники и оборудования

Кабмин решил направить остаток средств на сумму почти 15,5 млрд грн, образовавшийся на начало года, в Госспецсвязь.

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ

30 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции Право ТВ по теме «Развод во время войны. Что следует знать о превентивных брачных мерах? Как выгодно разделить имущество и оформить алименты? Каких ошибок следует избегать?»

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду