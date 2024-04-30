Литва планирует построить в шести регионах Украины школы-укрытия до конца года

Укрытия в мирное время смогут использоваться в качестве многофункциональных помещений (спортивных, развлекательных).

Источник фото: Укринформ

Литва планирует построить в Украине школы-укрытия до конца года. Об этом заявил руководитель подразделения «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскис в интервью «Укринформ».

«Сейчас занимаемся крупным проектом в Николаевской области и других регионах, которые недалеко от фронта и постоянно находятся под обстрелами. Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться в качестве многофункциональных помещений (спортивных, развлекательных и т.п.)», - рассказал Жарновскис.

По его словам, речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это Николаевская, Одесская, Запорожская, Сумская, Черниговская области, а также еще один объект, сейчас решается, где именно.

«В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ковидные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы. Представьте себе, есть четырехклассники которые физически вообще не были в школе. Нормальной школе, а не онлайн», - подчеркнул он и добавил, что именно поэтому возникла такая идея.

Как отмечается, среди прочего, условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать, на всякий случай, и антирадиационную защиту.

Артурас Жарновскис выразил надежду на то, что строительство смогут закончить уже в этом году.

«Co-create Future of Ukraine» – специальное подразделение, которое занимается литовскими программами помощи Украине в восстановлении, созданное в Литве, в составе Центрального агентства управления проектами.

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