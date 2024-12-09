На Apple подали до суду за відмову впровадити систему виявлення контенту, пов’язаного з насильством над дітьми

У позові вказується, що оскільки Apple не докладає більше зусиль, щоб запобігти поширенню фото чи відео з насильством над дітьми, то змушує жертв знову пережити свою травму.

Компанію Apple звинуватили у відмові впровадити систему, яка б сканувала фотографії iCloud для виявлення контенту, пов’язаного з насильством над дітьми. Про це повідомляє The New York Times.

У позові вказується, що оскільки Apple не докладає більше зусиль, щоб запобігти поширенню фото чи відео з насильством над дітьми, то змушує жертв знову пережити свою травму.

Також у позові зазначають, що Apple оголосила про «широко розрекламований покращений дизайн, спрямований на захист дітей», а потім не «впровадила ці проєкти або не зробила щось, щоб виявляти й обмежувати» такі матеріали.

Apple в 2021 році вперше оголосила про систему сканування в iCloud, для якої використовуватиме цифрові підписи Національного центру зниклих і експлуатованих дітей, щоб виявляти насильство над дітьми на фото чи відео. Однак експерти з безпеки та конфіденційності припустили, що система може створити «бекдор» для державного стеження. Зараз Apple відмовилася від планів впровадити систему сканування.

Позов подала 27-річна жінка, яка судиться з Apple під псевдонімом. За словами жінки, родич розбещував її, коли вона була немовлям, і публікував фото в інтернеті. Тому вона майже щодня отримує повідомлення від правоохоронних органів про те, що когось звинувачують у зберіганні цих зображень.

Адвокат Джеймс Марш, який бере участь у судовому процесі, вказує, що існує потенційна група з 2 680 жерв, які можуть отримати компенсацію у цій справі.

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