Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо позбавлення права на податкову соціальну пільгу

Податкову соціальну пільгу втратять особи у разі позбавлення державної нагороди, а також певних статусів.

Верховна Рада 3 грудня прийняла в цілому законопроект 11411 про внесення зміни до статті 169 Податкового кодексу щодо втрати права на податкову соціальну пільгу «у разі позбавлення особи державної нагороди».

Закон передбачає внесення змін до статті 169 Податкового кодексу, яка регулює надання податкової соціальної пільги, якими встановлюється, що надання податкової соціальної пільги, передбаченої підпунктами в - е підпункту 169.1.3 та підпунктом 169.1.4 пункту 169.1 цієї статті, зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втратив або позбавлений статусу, визначеного у цих підпунктах.

Закон є похідним від закону про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України від 20 листопада 2024 року №4074-IX.

Нагадаємо, законом №4074-IX внесені зміни до статті 16 Закону «Про державні нагороди України» та встановлено що особа, позбавлена державної нагороди, а також члени сім’ї такої особи втрачають право на всі права і пільги, що були отримані особою, яка позбавлена державної нагороди України.

Назва законопроекту 11411 також стосується випадків позбавлення особи державної нагороди.

Однак, як зазначили у Головному юридичному управлінні парламенту, підпункт 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу стосується також Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, повних кавалерів ордена Слави чи ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу», що вочевидь не є державними нагородами України.

Також в зазначеному підпункті передбачено надання податкової соціальної пільги платнику податку, який є колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками тощо. Це не є державними нагородами, тому законопроект в цій частині не відповідає принципу правової визначеності.

Автор: Наталя Мамченко

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