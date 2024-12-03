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Верховна Рада відтермінувала введення в дію закону про лобіювання

19:40, 3 грудня 2024
Депутати на 8 місяців відтермінували введення в дію закону.
Верховна Рада відтермінувала введення в дію закону про лобіювання
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Верховна Рада на 8 місяців відтермінувала введення в дію Закону України «Про лобіювання». Відтак, як повідомили у НАЗК, закон про лобіювання вводиться в дію не пізніше 1 вересня 2025 року, а створення та функціонування Реєстру прозорості має бути забезпечене протягом 14 місяців з дня набрання чинності законом, тобто у травні 2025 року.

У НАЗК заявили, що підтримують ухвалені зміни, адже відтермінування введення в дію закону дозволяє провести широку інформаційну кампанію щодо роз'яснення положень цього закону та особливостей його застосування.

Також там зазначили, що продовжують активну роботу над створенням Реєстру прозорості як основного інструменту впровадження лобіювання.

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