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У «Голосі України» оприлюднили перелік кандидатів на посади членів ВРП для обрання з’їздом суддів

17:34, 3 грудня 2024
До переліку кандидатів на посади членів ВРП увійшло 16 осіб.
У «Голосі України» оприлюднили перелік кандидатів на посади членів ВРП для обрання з’їздом суддів
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У вівторок, 3 грудня, у газеті «Голос України» № 180 (232) відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» оприлюднено перелік кандидатів на посади членів ВРП для обрання XX черговим з’їздом суддів України, який відбудеться 24 грудня 2024 року.

Рішенням Ради суддів України від 4 жовтня № 34 визначено дату продовження XX чергового з’їзду суддів України після перерви.

Перший етап з’їзду тривав 18 – 19 вересня 2024 року.

Дата продовження з’їзду після перерви – 24 грудня 2024 року.

Нагадаємо, на дві вакантні посади членів ВРП є 16 претендентів.

ЯВОРСЬКА Наталія Іванівна – суддя Городоцького районного суду Львівської області

СИДОРЕНКО Дмитро Володимирович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду у відставці

ГАРСЬКИЙ Олександр Вячеславович – суддя Малиновського районного суду міста Одеси

ГАЛАСЬ Ірина Анатоліївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області. 

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці. 

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду. Член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

КАРАПИШ Тетяна Володимирівна – суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області.

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ВРП

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