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В «Голосе Украины» обнародовали список кандидатов на должности членов ВСП для избрания съездом судей

17:34, 3 декабря 2024
В список кандидатов на должности членов ВСП вошли 16 человек.
В «Голосе Украины» обнародовали список кандидатов на должности членов ВСП для избрания съездом судей
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Во вторник, 3 декабря, в газете «Голос Украины» № 180 (232) в соответствии с частью шестой статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» обнародован перечень кандидатов на должности членов ВСП для избрания XX очередным съездом судей Украины, который состоится 24 декабря 2024 года.

Решением Совета судей Украины от 4 октября №34 определена дата продления XX очередного съезда судей Украины после перерыва.

Первый этап съезда продолжался 18 – 19 сентября 2024 года.

Дата продления съезда после перерыва – 24 декабря 2024 года.

Напомним, на две вакантные должности членов ВСП всего есть 16 претендентов.

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городоцкого районного суда Львовской области

СИДОРЕНКО Дмитрий Владимирович – судья Днепропетровского окружного административного суда в отставке

ГАРСКИЙ Александр Вячеславович – судья Малиновского районного суда города Одессы

ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області. 

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці. 

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду. Член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

КАРАПИШ Тетяна Володимирівна – суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області.

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ВСП

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