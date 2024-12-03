Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о лоббировании

Депутаты на 8 месяцев отсрочила введение в действие закона.

Верховная Рада на 8 месяцев отсрочила введение в действие Закона Украины «О лоббировании». Как сообщили в НАПК, закон о лоббировании вводится в действие не позднее 1 сентября 2025 года, а создание и функционирование Реестра прозрачности должно быть обеспечено в течение 14 месяцев со дня вступления в силу закона, то есть в мае 2025 года.

В НАПК заявили, что поддерживают принятые изменения, ведь отсрочка введения в действие закона позволяет провести широкую информационную кампанию по разъяснению положений этого закона и особенностям его применения.

Также там отметили, что продолжают активную работу по созданию Реестра прозрачности как основного инструмента внедрения лоббирования.

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