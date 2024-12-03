Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

Верховная Рада 3 декабря приняла в целом законопроект 11411 о внесении изменения в статью 169 Налогового кодекса о лишении права на налоговую социальную льготу «в случае лишения государственной награды».

Закон предусматривает внесение изменений в статью 169 Налогового кодекса, регулирующую предоставление налоговой социальной льготы, которыми устанавливается, что предоставление налоговой социальной льготы, предусмотренной подпунктами в-е подпункта 169.1.3 и подпунктом 169.1.4 пункта 169.1 настоящей статьи, что наступает за месяцем, в котором налогоплательщик потерял или лишен статуса, определенного в этих подпунктах.

Закон производен от закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины от 20 ноября 2024 года №4074-IX.

Напомним, законом №4074-IX внесены изменения в статью 16 Закона «О государственных наградах Украины» и установлено, что лицо, лишенное государственной награды, а также члены семьи такого лица теряют право на все права и льготы, полученные лицом, которое лишено государственной награды Украины.

Название законопроекта 11411 также относится к случаям лишения лица государственной награды.

Однако, как отметили в Главном юридическом управлении парламента, подпункт 169.1.4 пункта 169.1 статьи 169 Налогового кодекса касается также Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лиц, награжденных четырьмя и более медалями «За отвагу», очевидно, не являющимися государственными наградами Украины.

Также в указанном подпункте предусмотрено предоставление налоговой социальной льготы налогоплательщику, являющемуся бывшим узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лицом, признанным репрессированным или реабилитированным лицом, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР под время Второй мировой войны на территорию находившихся в состоянии государств войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками и т. д. Это не государственные награды, поэтому законопроект в этой части не соответствует принципу правовой определенности.

Автор: Наталя Мамченко

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