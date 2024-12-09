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Кабмін пропонує Раді прийняти закон щодо порядку перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

13:28, 9 грудня 2024
Рішення про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ буде приймати Президент.
Кабмін пропонує Раді прийняти закон щодо порядку перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном
Фото: mil.in.ua
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Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 12293 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном».

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів «Про Збройні Сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», якими передбачити:

  • можливість тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном;
  • встановлення порядку прийняття рішення Верховним Головнокомандувачем ЗСУ – тобто, Президентом України Володимиром Зеленським – про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ;
  • встановлення умови негайного повернення до України таких підрозділів у разі закінчення правового режиму воєнного стану.

Пропонується встановити, що підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав лише тимчасово на підставі міжнародних договорів України, а на період дії правового режиму воєнного стану за рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Рішення щодо тимчасового перебування підрозділів ЗСУ за кордоном на період дії правового режиму воєнного стану приймає Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням Головнокомандувача ЗСУ, погодженого з Міністром оборони, яке включає завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу, порядок утримання та розрахунковий термін тимчасового перебування.

Після закінчення правового режиму воєнного стану, всі підрозділи Збройних Сил України, які тимчасово перебувають за кордоном негайно повертаються на територію України.

Як зазначає у пояснювальній записці міністр оборони Рустем Умєров, прийняття закону створить умови для унормування тимчасового перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів на період дії правового режиму воєнного стану.

«Після прийняття даного законопроєкту очікується покращення процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань, підрозділів, які комплектуватимуться такою військовою технікою, освоєння та підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки» - вказує міністр.

Автор: Наталя Мамченко

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закон ЗСУ Кабінет Міністрів України

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