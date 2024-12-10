Які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю — відповідь МВС

Щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію.

Фото: freepik.com

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Перелік документів включає:

- Письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю.

- Паспорт та ідентифікаційний код.

- Витяг про місце проживання/реєстрації.

- Фотокартку 3,5х4,5 см.

Також у МВС додали, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію.

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