Які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю — відповідь МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
Перелік документів включає:
- Письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю.
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Витяг про місце проживання/реєстрації.
- Фотокартку 3,5х4,5 см.
Також у МВС додали, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.