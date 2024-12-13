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У 2025 році Литва навчатиме українських військових інструкторів

08:48, 13 грудня 2024
30 українських військових інструкторів навчаться сучасних методик у Литві.
У 2025 році Литва навчатиме українських військових інструкторів
Фото: ukrinform
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У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки отримають можливість пройти навчання у Литві. Під час зустрічі заступника міністра оборони України Сергія Мельника та міжнародного радника з питань військової освіти від Литви Стасіса Палдунаса сторони досягли домовленостей. Навчання організують у рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP). Зокрема, перша група, що складатиметься з 30 інструкторів, вирушить до Литви для опанування нових методик підготовки. До складу групи включать представників сержантського складу ЗСУ з бойовим досвідом. Про це повідомили в Міноборони.

«Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки», – наголосив Сергій Мельник.

Після навчання інструктори застосовуватимуть здобуті знання у підготовці військовослужбовців в Україні, а також передаватимуть досвід колегам у навчальних центрах.

Окрім цього, сторони домовилися про оновлення програм бойової стрільби. У межах пілотного проєкту, запланованого на 2025 рік, на базі двох навчальних закладів Міністерства оборони України створять групи викладачів, які освоять новітні методики стрільб, адаптовані до стандартів НАТО.

Запровадження таких програм дозволить підвищити професійний рівень ЗСУ та підготувати фахівців-методистів для сучасних викликів, наголошують у Міноборони.

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ЗСУ військові Литва

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