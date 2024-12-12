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Ірина Верещук провела нараду щодо реформування МСЕК

21:58, 12 грудня 2024
Законопроєкт 12178 щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи парламент може ухвалити вже наступного тижня.
Ірина Верещук провела нараду щодо реформування МСЕК
Фото: president.gov.ua
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Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася нарада щодо реформування системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). У зустрічі взяли участь представники профільних міністерств, Пенсійного фонду, Державного центру зайнятості, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, а також громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю. Про це повідомили в Офісі Президента.

Основну увагу приділили законотворчій роботі у межах реформи МСЕК, ініційованої на виконання указу Президента та рішення РНБО. Зокрема, обговорювали два ключові законопроєкти:

  • Законопроєкт № 12178, який впроваджує систему оцінювання повсякденного функціонування осіб. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що документ готовий до другого читання, і його можуть ухвалити вже наступного тижня.
  • Законопроєкт № 12209, розроблений Міністерством соціальної політики, спрямований на вдосконалення соціальної підтримки людей з обмеженою працездатністю. Його рекомендували доопрацювати та провести громадське обговорення перед розглядом у Верховній Раді.

Представники уряду також наголосили, що після прийняття законодавчих змін всі раніше надані статуси та виплати залишаться чинними для українців, які їх отримали законним шляхом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що невластиві медикам функції передадуть соціальним та освітнім органам – законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому.

А також повідомлялося, що Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами. Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.

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законопроект офіс президента МСЕК

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