Ірина Верещук провела нараду щодо реформування МСЕК

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася нарада щодо реформування системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). У зустрічі взяли участь представники профільних міністерств, Пенсійного фонду, Державного центру зайнятості, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, а також громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю. Про це повідомили в Офісі Президента.
Основну увагу приділили законотворчій роботі у межах реформи МСЕК, ініційованої на виконання указу Президента та рішення РНБО. Зокрема, обговорювали два ключові законопроєкти:
Представники уряду також наголосили, що після прийняття законодавчих змін всі раніше надані статуси та виплати залишаться чинними для українців, які їх отримали законним шляхом.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що невластиві медикам функції передадуть соціальним та освітнім органам – законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому.
А також повідомлялося, що Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами. Також, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає зміни стосовно спецпенсій прокурорів та підстав припинення державної служби.
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