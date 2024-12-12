Ирина Верещук провела совещание по реформированию МСЭК

Законопроект 12178 по внедрению оценки повседневного функционирования лица парламент может принять уже на следующей неделе.

Фото: president.gov.ua

Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук состоялось совещание по реформированию системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Во встрече приняли участие представители профильных министерств, Пенсионного фонда, Государственного центра занятости, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, а также общественных организаций, занимающихся людьми с инвалидностью. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Основное внимание уделили законотворческой работе в рамках реформы МСЭК, инициированной во исполнение указа Президента и решения СНБО. В частности, обсуждали два ключевых законопроекта:

Законопроект № 12178, который внедряет систему оценки повседневного функционирования лиц. Министерство здравоохранения сообщило, что документ готов ко второму чтению, и его могут принять уже на следующей неделе.

Законопроект № 12209, разработанный Министерством социальной политики, направлен на совершенствование социальной поддержки людей с ограниченной трудоспособностью. Его рекомендовали доработать и провести общественное обсуждение перед рассмотрением в Верховной Раде.

Представители правительства также отметили, что после принятия законодательных изменений все ранее предоставленные статусы и выплаты останутся в силе для украинцев, которые их получили законным путем.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что несвойственные медикам функции передадут социальным и образовательным органам - законопроект о реформе МСЭК рекомендовали к принятию в целом.

А также сообщалось, что Парламент одобрил изменения по оценке трудоспособности граждан специальными экспертами. Также, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает изменения относительно спецпенсий прокуроров и оснований прекращения государственной службы.

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