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Законопроект щодо ліквідації МСЕК рекомендували до другого читання, але з низкою поправок

13:32, 10 грудня 2024
Документ передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані, а замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях.
Законопроект щодо ліквідації МСЕК рекомендували до другого читання, але з низкою поправок
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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту розглянути у другому читанні законопроєкт 12178 щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як зазначив очільник комітету Михайло Радуцький, рішенням РНБО встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи медико-соціальних експертних комісій.

«Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані. Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – пояснив він.

Михайло Радуцький окреслив ключові положення документа з урахуванням поправок:

  • внесення всіх даних до електронної системи охорони здоров’я, цифровізація всіх процесів;
  • встановлення чітких критеріїв оцінки функціональності відповідно до Міжнародної класифікації функціонування;
  • замість лікарсько-консультаційної комісії направити на оцінку функціональності зможе сімейний чи лікуючий лікар;
  • справи будуть призначатися за випадковим принципом, щоб до розгляду пацієнт та лікарі один одного не знали; 
  • колишні члени МСЕК не входитимуть до нових команд, а медики з експертних комісій почнуть декларувати доходи та отримувати доплати за окремим пакетом Програми медичних гарантій.

Як зазначив Радуцький, без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.

Нагадаємо, що у МОЗ нарахували 12 переваг майбутньої цифровізованої системи, яка замінить МСЕК.

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Верховна Рада України МОЗ МСЕК РНБО

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