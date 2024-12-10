Законопроект щодо ліквідації МСЕК рекомендували до другого читання, але з низкою поправок

Документ передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані, а замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту розглянути у другому читанні законопроєкт 12178 щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як зазначив очільник комітету Михайло Радуцький, рішенням РНБО встановлені чіткі дедлайни щодо реформування системи медико-соціальних експертних комісій.

«Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані. Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – пояснив він.

Михайло Радуцький окреслив ключові положення документа з урахуванням поправок:

внесення всіх даних до електронної системи охорони здоров’я, цифровізація всіх процесів;

встановлення чітких критеріїв оцінки функціональності відповідно до Міжнародної класифікації функціонування;

замість лікарсько-консультаційної комісії направити на оцінку функціональності зможе сімейний чи лікуючий лікар;

справи будуть призначатися за випадковим принципом, щоб до розгляду пацієнт та лікарі один одного не знали;

колишні члени МСЕК не входитимуть до нових команд, а медики з експертних комісій почнуть декларувати доходи та отримувати доплати за окремим пакетом Програми медичних гарантій.

Як зазначив Радуцький, без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю та соціальні гарантії, попередні статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи, медико-соціальна експертиза для дітей.

Нагадаємо, що у МОЗ нарахували 12 переваг майбутньої цифровізованої системи, яка замінить МСЕК.

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