Законопроект по ликвидации МСЭК рекомендовали ко второму чтению, но с рядом поправок

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту рассмотреть во втором чтении законопроект 12178 о внедрении оценки повседневного функционирования личности.
Как отметил глава комитета Михаил Радуцкий, решением СНБО установлены четкие дедлайны по реформированию системы медико-социальных экспертных комиссий.
«Законопроект предусматривает, что с 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы. Вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», – пояснил он.
Михаил Радуцкий очертил ключевые положения документа с учетом поправок:
Как отметил Радуцкий, по-прежнему останутся установленные ранее статусы лиц с инвалидностью и социальные гарантии, предыдущие статусы людей с инвалидностью, которые были получены до запуска реформы, медико-социальная экспертиза для детей.
Напомним, что в Минздраве насчитали 12 преимуществ будущей цифровизированной системы, которая заменит МСЭК.
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