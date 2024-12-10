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Законопроект по ликвидации МСЭК рекомендовали ко второму чтению, но с рядом поправок

13:32, 10 декабря 2024
Документ предусматривает, что с 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы, а вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.
Законопроект по ликвидации МСЭК рекомендовали ко второму чтению, но с рядом поправок
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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту рассмотреть во втором чтении законопроект 12178 о внедрении оценки повседневного функционирования личности.

Как отметил глава комитета Михаил Радуцкий, решением СНБО установлены четкие дедлайны по реформированию системы медико-социальных экспертных комиссий.

«Законопроект предусматривает, что с 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы. Вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», – пояснил он.

Михаил Радуцкий очертил ключевые положения документа с учетом поправок:

  • внесение всех данных в электронную систему здравоохранения; цифровизация всех процессов;
  • установление четких критериев оценки функциональности в соответствии с Международной классификацией функционирования;
  • вместо врачебно-консультационной комиссии направить на оценку функциональности сможет семейный или лечащий врач;
  • дела будут назначаться по случайному принципу, чтобы до рассмотрения пациент и врачи друг друга не знали;
  • бывшие члены МСЭК не будут входить в новые команды, а медики из экспертных комиссий начнут декларировать доходы и получать доплаты по отдельному пакету Программы медицинских гарантий.

Как отметил Радуцкий, по-прежнему останутся установленные ранее статусы лиц с инвалидностью и социальные гарантии, предыдущие статусы людей с инвалидностью, которые были получены до запуска реформы, медико-социальная экспертиза для детей.

Напомним, что в Минздраве насчитали 12 преимуществ будущей цифровизированной системы, которая заменит МСЭК.

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