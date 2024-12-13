У Києві з'явиться ще один парк з рекреаційною зоною на Оболоні

Нову зелену зону планують створити за кошти меценатів.

Джерело фото: КМДА

У Києві планують створення нової рекреаційної зеленої зони в Оболонському районі. Про це пише КМДА.

Зокрема, як зазначив мер столиці Віталій Кличко, йдеться про створення ще одного парку з рекреаційною зоною на площі в 16 гектарів.

Проєктом рішення передбачено створити нову зелену зону на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Для цього пропонується оформити права на земельну ділянку «Київзеленбуду» та змінити категорію земель і цільове призначення з «житлової та громадської забудови» на «землі рекреаційного призначення».

«Це має бути парк із дитячими майданчиками, освітленням, озелененням, системою відеоспостереження. Нову зелену зону плануємо створити за кошти меценатів», – зазначив Кличко.

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