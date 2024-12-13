В 2025 году Литва будет обучать украинских военных инструкторов

30 украинских военных инструкторов научатся современным методикам в Литве.

Фото: ukrinform

В 2025 году украинские инструкторы по базовой общей военной подготовке получат возможность пройти обучение в Литве. Во время встречи заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника и международного советника по вопросам военного образования от Литвы Стасиса Палдунаса стороны достигли договоренностей. Обучение организуют в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP). В частности, первая группа, состоящая из 30 инструкторов, отправится в Литву для освоения новых методик подготовки. В состав группы включат представителей сержантского состава ВСУ с боевым опытом. Об этом сообщили в Минобороны.

«Совершенствование военного образования и боевой подготовки является одной из ключевых задач для Вооруженных сил Украины. Мы благодарны партнерам за поддержку, которая позволяет интегрировать современные стандарты НАТО в нашу систему подготовки», - подчеркнул Сергей Мельник.

После обучения инструкторы будут применять полученные знания в подготовке военнослужащих в Украине, а также передавать опыт коллегам в учебных центрах.

Кроме этого, стороны договорились об обновлении программ боевой стрельбы. В рамках пилотного проекта, запланированного на 2025 год, на базе двух учебных заведений Министерства обороны Украины создадут группы преподавателей, которые освоят новейшие методики стрельб, адаптированные к стандартам НАТО.

Введение таких программ позволит повысить профессиональный уровень ВСУ и подготовить специалистов-методистов для современных вызовов, отмечают в Минобороны.

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