США предоставят Украине 4 пакета экономической помощи на сотни миллионов долларов

В Госдепе анонсировали четыре пакета экономической помощи Украине.

Фото: mil.in.ua

Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма сообщил, что страна предоставит Украине минимум четыре пакета экономической помощи. Об этом он сказал, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пишет Укринформ.

«Администрация Байдена признает, что сельское хозяйство было оставаться одним из опорных секторов украинской экономики», - заявил Верма.

В частности, США выделят дополнительные 74,7 миллиона долларов для поддержки экспортоориентированного сельского хозяйства, чтобы украинские фермеры и переработчики могли активнее участвовать в восстановлении экономики страны.

Кроме того, США предоставят более 223 миллионов долларов «для восстановления транспорта, инфраструктуры и логистики». По словам представителя Госдепартамента, это нужно для того, чтобы в Украине работали порты, железная дорога и другие коммуникации.

В то же время США направят 35 миллионов долларов в Трастовый фонд восстановления Украины, чтобы поддержать создание внутреннего фонда подготовки проектов правительства Украины, который разработан совместно со Всемирным банком. Как отметил Верма, эти меры направлены на обеспечение более эффективного процесса восстановления через сотрудничество государственного и частного секторов.

Также заместитель госсекретаря США анонсировал предоставление более 105 миллионов долларов на подготовку и обучение украинцев, которые будут привлечены к новым рабочим местам, созданным в рамках процесса восстановления и производства.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, согласно которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

«Судебно-юридическая газета» подробно писала об основных условиях получения 20 млрд от США.

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