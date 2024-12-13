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Суд признал неискренним раскаяние мужчины, который дважды отказался от мобилизации

12:24, 13 декабря 2024
В Днепропетровской области мужчину приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации.
Суд признал неискренним раскаяние мужчины, который дважды отказался от мобилизации
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Жителя Днепропетровской области, который дважды отказался получать повестки для мобилизации, суд признал виновным в нарушении закона. Соответствующее решение по делу № 181/1662/24 принял Межевский районный суд области, о чем сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, мужчина игнорировал повестки, которые ему вручили в июне и сентябре 2024 года, отказавшись выполнить свой воинский долг. На судебном заседании обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается, однако суд счел такое раскаяние неискренним.

В приговоре указано:

«Раскаяние предусматривает искреннее сожаление за совершенное преступление и осуждение своего поведения. Обвиняемый не продемонстрировал настоящего сожаления, не стремился исправить ситуацию. Во время военного положения, когда важность участия в составе Вооруженных Сил Украины особенно значима, он открыто отказался выполнять обязанность, предусмотренную статьей 65 Конституции Украины».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Это дело еще раз подчеркивает важность соблюдения военных обязанностей гражданами во время военного положения, отмечают в суде.

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суд Днепр мобилизация

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