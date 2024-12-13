13 декабря – какой сегодня праздник и главные события дня

13 декабря в мире отмечают ряд необычных праздников: День рождественского свитера, День какао, День лошади, а также Международный день скрипки.
В этот день православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Ранее, по старому календарю, праздновали День Андрея Первозванного.
Именины празднуют: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.
Знаменательные события 13 декабря в истории:
Известные личности, рожденные 13 декабря:
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