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13 декабря – какой сегодня праздник и главные события дня

09:06, 13 декабря 2024
13 декабря – День рождественского свитера.
13 декабря – какой сегодня праздник и главные события дня
Источник фото: objectiv.tv
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13 декабря в мире отмечают ряд необычных праздников: День рождественского свитера, День какао, День лошади, а также Международный день скрипки.

В этот день православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Ранее, по старому календарю, праздновали День Андрея Первозванного.

Именины празднуют: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Знаменательные события 13 декабря в истории:

  • 1577 - Фрэнсис Дрейк отправился из Англии на тихоокеанское побережье Нового Света.
  • 1642 - Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим Новую Зеландию.
  • 1769 - 13-летний Моцарт начал свое концертное турне по Италии.
  • 1913 - во Львове открыт Национальный музей при поддержке митрополита Андрея Шептицкого.
  • 1917 - Украинская Центральная Рада создала Воздушный флот.
  • 1994 - создан консорциум World Wide Web (W3C).
  • 2004 - Андрей Шевченко получил «Золотой мяч».

Известные личности, рожденные 13 декабря:

  • 1926 - Ярослав Дашкевич, украинский историк.
  • 1946 - Владимир Быстряков, украинский пианист и композитор.
  • 1972 - Андрей Кебкало, украинский хирург, профессор.

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