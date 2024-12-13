США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн

Пакет помощи включает в себя широкий спектр боеприпасов и военного оборудования.

Фото: mil.in.ua

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Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Пакет помощи включает в себя оружие и оборудование.

«Эта дополнительная помощь, оказанная в рамках предварительных сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов», - заявили в ведомстве.

В новый пакет входят:

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические машины;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

тяжелые противотанковые ракеты (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

Напомним, США предоставят Украине 4 пакета экономической помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

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