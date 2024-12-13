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США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн

08:59, 13 декабря 2024
Пакет помощи включает в себя широкий спектр боеприпасов и военного оборудования.
США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн
Фото: mil.in.ua
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Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Пакет помощи включает в себя оружие и оборудование.

«Эта дополнительная помощь, оказанная в рамках предварительных сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов», - заявили в ведомстве.

В новый пакет входят:

  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • беспилотные летательные аппараты (UAS);
  • защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
  • легкие тактические машины;
  • средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • тяжелые противотанковые ракеты (TOW);
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • гранаты и тренировочное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

Напомним, США предоставят Украине 4 пакета экономической помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

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США Украина

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