США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн

08:59, 13 декабря 2024
Пакет помощи включает в себя широкий спектр боеприпасов и военного оборудования.
Фото: mil.in.ua
Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Пакет помощи включает в себя оружие и оборудование.
«Эта дополнительная помощь, оказанная в рамках предварительных сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов», - заявили в ведомстве.
В новый пакет входят:
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические машины;
- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- тяжелые противотанковые ракеты (TOW);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.
Напомним, США предоставят Украине 4 пакета экономической помощи на сотни миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.
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