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Как начать платить добровольные пенсионные взносы – объяснение

00:00, 24 февраля 2025
Украинцы получили возможность платить в ПФУ добровольные страховые взносы, и это можно сделать онлайн.
Как начать платить добровольные пенсионные взносы – объяснение
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Если человек имеет неофициальный доход и не официально трудоустроен, то ей не начисляется страховой стаж. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии.

Однако в марте 2023 года украинцы получили возможность платить в ПФУ добровольные страховые взносы, и это можно сделать онлайн.

Как указывают в Минсоцполитики, для того чтобы начать платить за себя добровольные страховые взносы, необходимо:

  • зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • авторизироваться на портале;
  • на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать опцию «Договор на добровольное участие»;
  • затем выбрать опцию – «Желаю платить взносы на себя»;
  • подтвердить данные и дать согласие на их передачу и обработку;
  • затем нажать кнопку «Подписать и оплатить».

Уплачивать взносы можно и за другое лицо. Вместо настройки – «Желаю платить взносы на себя», нужно внести данные того человека, в пользу которого планируете платить.

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