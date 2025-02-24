Как начать платить добровольные пенсионные взносы – объяснение

Если человек имеет неофициальный доход и не официально трудоустроен, то ей не начисляется страховой стаж. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии.
Однако в марте 2023 года украинцы получили возможность платить в ПФУ добровольные страховые взносы, и это можно сделать онлайн.
Как указывают в Минсоцполитики, для того чтобы начать платить за себя добровольные страховые взносы, необходимо:
Уплачивать взносы можно и за другое лицо. Вместо настройки – «Желаю платить взносы на себя», нужно внести данные того человека, в пользу которого планируете платить.
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