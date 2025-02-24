Як розпочати сплачувати добровільні пенсійні внески – пояснення

Українці отримали можливість сплачувати до ПФУ добровільні страхові внески і це можна зробити онлайн.

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Якщо людина має неофіційний дохід і не є офіційно працевлаштованою, то їй не нараховується страховий стаж. Це напряму впливає на розмір майбутньої пенсії.

Однак, у березні 2023 року українці отримали можливість сплачувати до ПФУ добровільні страхові внески і це можна зробити онлайн.

Як вказують у Мінсоцполітики, для того, щоб почати сплачувати за себе добровільні страхові внески, необхідно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

авторизуватись на порталі;

на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» вибрати опцію «Договір на добровільну участь»;

потім вибрати опцію – «Бажаю сплачувати внески на себе»;

підтвердити дані і дати згоду на їх передачу та обробку;

потім натиснути кнопку «Підписати та сплатити».

Сплачувати внески можна і за іншу особу. Замість опції – «Бажаю сплачувати внески на себе», необхідно внести дані тієї людини, на користь якої плануєте сплачувати.

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