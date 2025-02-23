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У Києві поліція покарала батьків учня, який жартома «замінував» ліцей

23:29, 23 лютого 2025
На батьків склали адміністративні матеріали за статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Києві поліція покарала батьків учня, який жартома «замінував» ліцей
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У Києві поліція притягла до адміністративної відповідальності батьків малолітнього хлопця, який жартома «замінував» столичний ліцей. Тепер батькам загрожує штраф, а з «жартівником» інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду. Про це пишуть у поліції.

Повідомлення про закладену вибухівку в одному з учбових закладів Дніпровського району надійшло до поліції на днях. Адміністрація ліцею евакуювала учасників освітнього процесу, а співробітники поліції в цей час ретельно перевірили будівлю та прилеглу до неї територію, проте жодних небезпечних предметів не виявили.

Під час подальшої перевірки правоохоронці встановили, що хибний виклик здійснив 13-річний учень ліцею, який пояснив, що повідомив в поліцію про «замінування» заради розваги.

З «жартівником» ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні матеріали за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей, їм загрожує штраф.

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поліція Київ

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